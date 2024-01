Calciomercato Salernitana: si cerca il sostituto di Mazzocchi

Calciomercato Salernitana: i campani sono alla ricerca di un esterno per sostituire Mazzocchi, ceduto al Napoli

Con la cessione di Pasquale Mazzocchi la Salernitana ritorna sul mercato per cercare un esterno per sostituire il nuovo calciatore del Napoli, che ha sostenuto le visite in mattinata a Villa Stuart.

Come riportato da tuttosalernitana, il primo nome nella lista del ds Walter Sabatini è Leonardo Sernicola, esterno classe 1997 della Cremonese. I grigiorossi però non vorrebbero privarsi di uno dei loro titolari e quindi valutano la cessione solo a titolo definitivo e non in prestito.