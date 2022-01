Calciomercato Sampdoria, Eder vuole tornare in Italia: i blucerchiati ci pensano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: Eder vuole tornare in Italia e blucerchiati sognano il grande ritorno

Il mercato della Sampdoria, dopo gli attimi di stand-by, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, è ripartito. Tra le suggestioni, che accompagnano le trattative in essere, c’è il ritorno di Martins Eder in blucerchiato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante vuole rientrare in Italia e la piazza dove gli piacerebbe tornare è proprio la Sampdoria. Seconda ipotesi il Parma, in Serie B, dove ritroverebbe Beppe Iachini. Eder percepisce uno stipendio molto elevato e, non bisogna nemmeno dirlo, senza una drastica riduzione resta solo una fantasia.

