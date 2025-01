Calciomercato Sampdoria, ecco l’obiettivo prioritario per la difesa: i numeri e le cifre

Calciomercato Sampdoria, ecco l’obiettivo prioritario per la difesa: l’identikit, i numeri e le cifre del possibile prossimo acquisto

Francesco Folino sarebbe un obiettivo prioritario per la Sampdoria. Il calciatore 22enne in questa stagione in Serie B con la Juve Stabia ha fino ad ora collezionato ben 14 presenze condite anche da due gol. Le presenze totali in carriera sono 107 condite invece da 7 reti.

Secondo quanto riportato da Transfermarkt il valore del difensore si aggira intorno ai 500 mila euro. Il suo contratto con le vespe scade a giugno della prossima stagione. Il giocatore può ricoprire tutti i e tre i ruoli nella difesa a 3. Accardi è attento e pronto a regalare un nuovo difensore alla Sampdoria.