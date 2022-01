Calciomercato Sampdoria, la contropartita per l’affare Linetty

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria, proposto al Torino: si cerca la chiave per arrivare a Linetty. La risposta del club granata

Morten Thorsby potrebbe non rientrare nei piani di Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria l’ha specificato che non vede il norvegese come mezzala e nel suo sistema di gioco il calciatore è difficilmente collocabile.

Nelle ultime ore, come riporta Il Secolo XIX, il centrocampista sarebbe stato proposto al Torino. L’obiettivo è arrivare a Karol Linetty, ma al momento il club granata fa muro e ha risposto negativamente.