Calciomercato Sampdoria, partita la trattativa per Defrel

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati lavorano al ritorno di Gregoire Defrel per rinforzare il reparto offensivo

La Sampdoria ha scelto Gregoire Defrel per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante francese, che ha già vestito la maglia blucerchiata in passato, potrebbe così ritrovare il suo mentore Marco Giampaolo.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il direttore sportivo Daniele Faggiano è in contatto da giorni con la dirigenza neroverde. L’operazione si può chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.