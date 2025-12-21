Calciomercato Sampdoria, idea Radunovic: possibile assalto a gennaio per il portiere del Cagliari

Calciomercato Sampdoria, spunta l’idea Radunovic: a gennaio possibile affondo per il portiere del Cagliari

La Sampdoria continua a muoversi con attenzione sul mercato invernale, alla ricerca dei rinforzi giusti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Tra le priorità individuate dall’area tecnica blucerchiata c’è anche l’eventuale innesto di un nuovo portiere.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza doriana sta valutando l’opportunità di intervenire già a gennaio per aumentare affidabilità ed esperienza tra i pali.

Radunovic nel mirino

Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Andrea Mancini è quello di Boris Radunovic, portiere serbo del Cagliari. Classe 1996, il giocatore vanta una buona conoscenza del calcio italiano grazie alle esperienze maturate in Serie A e Serie B, caratteristiche che lo rendono un profilo immediatamente spendibile.

La situazione attuale in casa rossoblù potrebbe favorire un’apertura alla sua cessione, soprattutto con la formula del prestito. Una possibilità che la Sampdoria sta analizzando con grande attenzione, consapevole del peso specifico del ruolo in un campionato lungo e insidioso come quello cadetto.

Perché piace a Mancini

Radunovic convince per struttura fisica, reattività e personalità. È un portiere capace di trasmettere sicurezza e di adattarsi rapidamente ai meccanismi di squadra, qualità particolarmente preziose per un gruppo che ha bisogno di certezze immediate.

Le possibili formule

Al momento non ci sono dettagli definitivi sull’operazione, ma l’ipotesi più concreta resta quella di un prestito, eventualmente con diritto di riscatto. Una soluzione sostenibile per le casse blucerchiate e che permetterebbe al club di rinforzarsi senza eccessivi rischi. Molto dipenderà dalle decisioni del Cagliari e dalle dinamiche del mercato nelle prossime settimane.

