Calciomercato Sampdoria, si sblocca la trattativa per Sensi

Si sblocca la trattativa tra Inter e Sampdoria per il trasferimento di Stefano Sensi: le ultime notizie sul calciomercato

Alla fine il matrimonio si farà. Come raccolto da Internews24, infatti, la trattativa tra Inter e Sampdoria per Stefano Sensi si è finalmente sbloccata. Nonostante la volontà di Inzaghi di tenerlo in rosa, ha prevalso la scelta del centrocampista.

Giampaolo lo stima e potrà garantire all’ex Sassuolo un posto da titolare. Decisiva anche la possibilità di riconquistare un posto in Nazionale in vista dei playoff mondiali.