Sampdoria, due nomi in uscita: Thorsby all’estero, Askildsen soluzione italiana

La Sampdoria potrebbe cedere due centrocampisti in questo mercato invernale: Thorsby verso l’estero, Askildsen potrebbe restare in Italia

La Sampdoria potrebbe cedere due centrocampisti in questo mercato invernale. Visto l’andamento delle ultime settimane e i nuovi arrivi in casa blucerchiata, sia Thorsby e Askildsen potrebbe uscire.

Thorsby piace in Russia, offerta da Spartak e Cska Mosca di 7 milioni di euro. Al contrario Askildsen potrebbe restare in Italia: Venezia, Cagliari o l’ipotesi Copenaghen. In queste ultime si saprà di più sul loro futuro.