Calciomercato Sampdoria, torna Praet? Indiscrezione dell’Inghilterra

Dennis Praet torna alla Sampdoria? La clamorosa indiscrezione lanciata dal The Athletic sul centrocampista belga

Clamorosa indiscrezione lanciata dal The Athletic. Dennis Praet potrebbe lasciare il Leicester durante l’estate e tornare in Serie A, proprio alla Sampdoria dove ha raggiunto la piena maturazione calcistica per compiere il grande salto in Europa.

«È molto probabile che Praet ritorni in Italia, forse alla Sampdoria, a causa del poco spazio che gli è stato riservato in prima squadra», scrive l’autorevole quotidiano inglese.

