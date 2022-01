Calciomercato Sassuolo, occhi su Vignato: la richiesta del Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi vorrebbero Vignato come erede di Boga, il Bologna spara alto

In questa finestra di mercato, il Sassuolo dovrà lavorare principalmente per coprire il buco che si è creato dopo la cessione all’Atalanta di Boga. E tra gli obiettivi dei neroverdi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Emanuel Vignato che a Bologna non sta avendo lo spazio desiderato.

La richiesta del club rossoblù per lasciarlo partire è però alta: circa 10 milioni di euro. Il Sassuolo ci pensa.