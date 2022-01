Sassuolo, continua il pressing per Moro: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo continua l’offensiva per Luca Moro del Padova, ora in prestito al Catania. Nuova offerta neroverde

Il Sassuolo continua a trattare Luca Moro del Padova. Il giocatore è il profilo richiesto dalla società in prospettiva visto anche quello che sta facendo in C con la maglia del Catania.

I neroverdi avrebbero offerto 3 milioni di euro per comprare il giocatore, ora si attende l’evolversi della trattativa. A riferirlo Gianluca Di Marzio.