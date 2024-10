Calciomercato Serie A, QUELLA SQUADRA italiana FA SUL SERIO. Gli svincolati fanno gola

Calciomercato Serie A, QUELLA BIG ITALIANA è intenzionata a ritornare fortemente sul mercato. Ecco le ultime novità

Stagione finita per Gleison Bremer. Dopo le pessime notizie sul centrale brasiliano, non è escluso che la dirigenza possa tornare sul calciomercato Juve per un nuovo difensore.

Attualmente fra gli svincolati spiccano oltre a Sergio Ramos, reduce dall’addio al Siviglia, l’ex Liverpool Matip, Daniel Amartey (ex Besiktas), Merveille Bokadi (ex Standard Liegi) e gli ex Serie A Djidji e Soumaoro, reduci dalle esperienze con Torino e Bologna. Infine, è ancora svincolato anche l’esperto difensore danese Simon Kjaer dopo l’addio al Milan.