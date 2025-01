Calciomercato Serie B, il Pisa tenta il colpo da quella big europea per arrivare subito alla Promozione

Calciomercato Serie B, il Pisa vuole tentare il colpo dall’Atalanta per portare sotto la Torre Marco Palestra. Arriva la risposta

Il Pisa vuole la Serie A, e per farlo ha bisogno di giovani affamati e talentuosi. Secondo quanto riportato da Filippo Maggi (CalcioAtalanta), i nerazzurri hanno bussato alla porta della Dea per chiedere Marco Palestra. Ecco la situazione del calciomercato Serie B.

CALCIOMERCATO SERIE B – Marco Palestra (2005) è finto nel mirino del Pisa di Filippo Inzaghi, allenatore che sta trovando soddisfazioni importanti in Serie B da ormai diversi anni. Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta non sembra però disposta a liberarsi facilmente del calciatore, anche per via del fatto che nel ruolo la formazione toscana ha già un giocatore-chiave come Touré, passato anche dalla seconda squadra della Juventus ed elemento con una forza fisica non secondaria.