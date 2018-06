Ansia Stulac: il Genoa ora spera nel Palermo. Ipotesi scambio col Brescia

Genoa in chiusura per Stulac: i rossoblu attendono il doppio incontro dei playoff di B tra Venezia e Palermo per il centrocampista lagunare. Ipotesi scambio col Brescia Morosini-Bisoli

Andirivieni dalle parti di Genova, anche se solo in maniera metaforica al momento. Sarà probabilmente questa (con la prossima) la settimana decisiva per alcuni degli acquisti già annunciati da giorni in casa rossoblu. Ieri, non a caso, è stata la giornata di Federico Marchetti: l’ormai ex portiere della Lazio (svincolato tra poche settimane) è stato avvistato non in Liguria, ma dalle parti di Roma, a Villa Stuart. Lì l’estremo difensore si è sottoposto, con il placet biancoceleste, alle visite mediche per il Genoa e dunque si attende soltanto l’ufficialità per ciò che già sappiamo (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: ARRIVA MARCHETTI): sarà lui il sostituto di Mattia Perin, a un passo ormai dalla Juventus. Marchetti però non è l’unico giocatore atteso dalle visite mediche rossoblu: entro la fine della prossima settimana, per esempio, dovrebbe essere la volta di un altro acquisto annunciato con largo anticipo (ne aveva parlato addirittura il presidente genoano Enrico Preziosi tre settimane fa circa): Leo Stulac.

Il centrocampista del Venezia è ormai da un po’ di tempo promesso sposo genoano: nelle ultime ore per lui si è registrata l’incursione di un’altra squadra di Serie A (si parla del Bologna), ma in verità non dovrebbero esserci problemi per chiudere l’affare. Il direttore sportivo del Grifone Giorgio Perinetti attende la fine dei playoff di Serie B: nei piani del Genoa Stulac potrebbe liberarsi per la prossima settimana (il Venezia sarà impegnato oggi per l’andata e domenica per il ritorno delle semifinali contro il Palermo. Leggi anche: PLAYOFF SERIE B 2017/2018: IL TABELLONE) qualora i lagunari dovessero – come da pronostico almeno – andare fuori contro i rosanero. Anche per questa ragione, un po’ poco sportivamente, in fondo in fondo i rossoblu tifano per i siciliani.

Con l’arrivo di Stulac il Genoa andrebbe in parte a costruire lo zoccolo duro di centrocampo della prossima stagione: complici gli addii di Miguel Veloso e Luca Rigoni (in scadenza di contratto), ci sarà però ancora molto da fare. Non è dato sapere, per esempio, ancora nulla della situazione di Andrea Bertolacci, in prestito secco dal Milan (i rossoneri per adesso non mollano sulla possibilità di un nuovo prestito. Leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: PER BERTOLACCI OSTACOLO MILAN) e, in ogni caso, l’idea del Genoa potrebbe essere quella di puntare ad uno o più piani B. Dovrebbe tornare alla base, per esempio, Leonardo Morosini, quest’anno in prestito all’Avellino, ma non sono affatto esclusi colpi di scena: Perinetti lavora pure all’ipotesi di uno scambio quasi alla pari con il Brescia per cedere definitivamente il giovane trequartista, prelevato un anno e mezzo fa proprio dalle Rondinelle, in cambio del classe 1994 Dimitri Bisoli, figlio d’arte dell’allenatore del Padova Pierpaolo, e già ormai da tanto tempo nel mirino del Grifone.

