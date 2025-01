Calciomercato Torino, si complica l’arrivo di Cabral: il Benfica spara alto, la situazione

Le ultime sulla trattativa di calciomercato tra il Torino e il Benfica per Arthur Cabral, attaccante brasiliano ex Fiorentina. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, si sarebbe complicata la trattativa per il ritorno in Serie A di Arthur Cabral. Il Benfica avrebbe infatti fissato il prezzo per il cartellino dell’attaccante ad almeno 15 milioni di euro.

Una cifra considerata troppo alta dal Torino e da Urbano Cairo, che potrebbe così virare su un obiettivo low cost. Inoltre Manuel Rui Costa, presidente del club lusitano, non sarebbe convinto di lasciar partire l’ex Fiorentina.