Calciomercato Torino, SVOLTA Gosens: accordo VICINO con l’Union Berlino, le CIFRE e la FORMULA

Le ultime sul futuro di Robin Gosens, esterno tedesco dell’Union Berlino, nel mirino del Torino. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino è sempre più vicino a Robin Gosens. Nel weekend è previsto infatti un nuovo incontro con l’Union Berlino per definire l’operazione.

I granata hanno fin qui messo sul piatto 8 milioni di euro per l’eterno ex Atalanta e Inter, avvicinandosi alla richiesta di 10. L’offensiva del club tedesco per l’esterno Bernardo sembra inoltre essere un segnale inequivocabile.