Calciomercato Torino, si accende il derby tra Inter e Milan per Ricci

Le ultime sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista di proprietà del Torino, nel mirino di Inter e Milan. Tutti i dettagli in merito

Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia, ha svelato un retroscena sul futuro di Samuele Ricci con il Torino.

LA SITUAZIONE – «È confermato il totale gradimento dell’Inter nei confronti di Samuele Ricci come anticipato a novembre. Da battere la concorrenza, tra gli altri club, del Milan. I rossoneri da tempo sono in contatto con il Torino per prendere vantaggio sulla concorrenza».