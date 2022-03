Torino, i piani granata per l’Europa: Juric detta le condizioni

Ivan Juric detta le sue condizioni per costruire un Torino in grado di competere per l’Europa: tanti i nomi in ballo

Il Torino vuole tornare a competere per l’Europa e per farlo Juric ha dettato le sue condizioni sul mercato estivo.

La società dovrà assecondare il tecnico per provare a vedere una risalita rispetto alle ultime stagioni. Per lavorare sul mercato il primo tassello è la cessione di Bremer e con i 30 milioni costruire la rosa. In porta si sono fatti diversi nomi tra cui quello di Cragno e Strakosha. Più indietro ci sono Provedel e e Semper. Il tecnico vuole convincere Belotti a restare, ma in caso contrario vuole Milik. Pobega tornerà al Milan e Mandragora verrà riscattato, così come Praet e Brekalo. Linetty sempre più verso l’uscita. In attacco Zaza verrà ceduto, mentre per Pellegri si va verso il rinnovo del prestito con il Monaco. Lo riporta Tuttosport.