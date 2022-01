ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino: i granata vorrebbero regalare Nandez a Juric, ma la pista sarebbe complicata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo vorrebbe regalare al Torino due grandi colpi di mercato: Gatti e Nandez.

L’operazione è complicata: l’ingaggio del Leon è troppo elevato e l’inserimento di una contropartita tecnica per il suo trasferimento potrebbe far scendere soltanto in parte il prezzo.