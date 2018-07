Calciomercato, Torino: visite mediche per Izzo: «Felice per la nuova avventura»

Armando Izzo è atterrato stamattina nel capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Torino.

Stamattina il difensore Armando Izzo è sbarcato a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto con la squadra Granata. Ieri, difatti, Genoa e Torino hanno chiuso la trattativa per il giocatore, classe 1992, per una cifra di 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Il club Granata è riuscito, dunque, a vincere la concorrenza di numerosi club, tra cui Fiorentina e Sassuolo, che avevano messo nel mirino da tempo il difensore. Appena giunto nel capoluogo piemontese, Izzo ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendosi felice e pronto ad iniziare la nuova avventura sotto la guida dell’allenatore Walter Mazzarri.