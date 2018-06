Izzo, il Sassuolo sfida la Fiorentina: incontro con l’agente

Cardine del Genoa da quattro stagioni, Armando Izzo potrebbe dare l’addio ai rossoblu: oltre alla Fiorentina, c’è il Sassuolo sulle sue tracce

Ritenuto tra i difensori italiani più promettenti, Armando Izzo potrebbe dare l’addio al Genoa nel corso di questa sessione di mercato estivo. Da quattro stagioni in rossoblu, il classe 1992 è finito nel mirino di numerosi club: West Ham e Fiorentina hanno avviato i contatti con il club ligure, ma spunta una nuova pretendente…

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, sul centrale campano è forte l’interesse del Sassuolo: i neroverdi sono alla ricerca di un difensore di qualità per Roberto De Zerbi e hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore. Non è stato raggiunto l’accordo tra le parti, ma l’agente Paolo Palermo è negli uffici del Sassuolo per continuare a trattare: attesi nuovi aggiornamenti…