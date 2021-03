Calciomercato Torino: Zaza nel mirino del Galatasaray. I dettagli

Simone Zaza potrebbe lasciare la Serie A nel prossimo mercato estivo: sull’attaccante ci sarebbe il Galatasaray per sostituire Falcao

Simone Zaza sembra rinvigorito sotto la gestione di Davide Nicola: una presenza costante in campo e i due gol che permisero il pari in rimonta contro il Benevento.

Come riporta Tuttosport però ci sarebbero sirene turche per l’attaccante lucano: sulle sue tracce ci sarebbe il Galatasaray che sarebbe alla ricerca dell’erede di Falcao. Una prospettiva che potrebbe far gola all’ex Juve, con la possibilità di tornare a giocare in Europa.