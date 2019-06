Calciomercato Toro, la situazione in difesa: due addii e un nome nuovo

Calciomercato Toro, la situazione relativa al pacchetto dei difensori centrali: due addii e un nome nuovo sul taccuino

Primo obiettivo dell’estate, sistemare la batteria dei difensori centrali. Anche se l’assenza di un direttore sportivo – almeno a livello ufficiale – di certo non aiuta, al pari della querelle con Petrachi. Ma nel reparto il Toro abbonda di opzioni ed è ora chiamato a delle scelte.

La prima pare ormai presa: Lyanco rientrerà dal prestito al Bologna, mentre Bonifazi potrebbe diventare una preziosa pedina di scambio sul mercato. In più sembra remota la strada che porta alla conferma di Bremer, la cui prima esperienza in Italia è stata negativa. In questo scenario, però, si affaccia anche un nome nuovo per il mercato granata: quello di Luka Bogdan, centrale classe 1996 in forza al Livorno. Arrivato in Italia tre stagioni fa, il difensore si è messo in mostra per doti fisiche ed atletiche soprattutto: i toscani lo valutano intorno ai 3 milioni di euro.