Calciomercato Tottenham: idea Amrabat se parte Ndombele

Sul fronte calciomercato, il Tottenham di Antonio Conte potrebbe avere un rinforzo anche dall’Italia: idea Amrabat se parte Ndombele

Antonio Conte ha palesemente richiesto rinforzi sul calciomercato per il suo Tottenham. Sulla lista degli Spurs, secondo le indiscrezioni di Matteo Moretto, ci sarebbe anche il fiorentino Amrabat.

Il marocchino è presente in un ampio ventaglio di ipotesi per il centrocampo nel caso in cui Ndombele lasciasse Londra per accettare la corte del Paris Saint Germain che si è messo sulle sue tracce negli ultimi giorni.