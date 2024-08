Calciomercato Udinese, ANCORA OMBRE sul futuro di Bijol: le ULTIMISSIME sul difensore di proprietà del club friulano

Il futuro di Bijol all’Udinese è ancora in bilico Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dell’interessamento del Bologna che, comunque, non è l’unica squadra ad avere gli occhi sul difensore.

Come riportato dal Messaggero Veneto, infatti, non si sono ancora spente del tutto le piste estere. Nottingham Forest, West Ham, Stoccarda e Wolfsburg stanno spingendo per lo sloveno: per trattare con l’Udinese, comunque, servono almeno 23 milioni di euro.