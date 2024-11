Calciomercato Udinese, Bijol dirà addio a gennaio? Il piano dei bianconeri dopo l’interesse di quella squadra

Calciomercato Udinese, Bijol sempre nel mirino dell’Inter. Emergono novità su quella che sarà la trattativa con i bianconeri per gennaio

Jaka Bijol, difensore sloveno in forza all’Udinese, è uno dei giocatori nel mirino di molte squadre in ottica calciomercato: nel mezzo l’interesse dell’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport accende ancora di più l’interesse, con i nerazzurri pronti a muoversi a gennaio:

BIJOL INTER- «Marotta, Ausilio e Baccin monitorano il mercato europeo, alla ricerca anche di eventuali parametri zero, ma c’è un giocatore in Serie A che l’Inter segue da tempo, Jaka Bijol dell’Udinese. I rapporti con i friulani sono ottimi e l’Udinese, oltre a trovarsi – oggi – in una posizione di classifica relativamente tranquilla, a gennaio avrà a disposizione il francese Solet, già tesserato. Bijol, vicino alla cessione in estate, potrebbe essere sacrificato a gennaio, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Inter ora fa sapere che è presto per certi discorsi, ma in società ci stanno pensando, con la possibilità di mettere sul piatto come contropartita il prestito del giovane Palacios, chiuso a Milano»