Calciomercato Udinese, RADDOPPIATO IL VALORE di Okoye. Spunta anche un retroscena

Calciomercato Udinese, GRANDE INIZIO di Okoye tra i pali bianconeri: no a varie offerte in estate, con un valore completamente raddoppiato

Il calciomercato Udinese vede Maduka Okoye grandissimo protagonista tra i pali bianconeri, considerando anche tutte le offerte arrivate. Nonostante ciò, ci furono dei retroscena su alcune big interessate (oltre che all’attuale valore del portiere. Il punto di Tuttosport.

«Con le sue parate ha contribuito a trascinare i friulani in cima al campionato. A giugno Ausilio aveva provato a portarlo all’Inter, scontrandosi però col muro dei Pozzo che l’hanno subito dichiarato incedibile. A Udine sono convinti, infatti, che i 12 milioni offerti dai nerazzurri possano almeno raddoppiare la prossima estate. Intanto il numero 40 bianconero, dopo aver scalzato Silvestri tra i pali, si è preso la scena anche alla

Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato come uno dei protagonisti del docufilm “Il

sogno non ha colore” per lanciare un segnale contro il razzismo. Chapeau».