Calciomercato Udinese, Zemura ricercato da una big italiana. I bianconeri fanno muro stilando quel prezzo

Calciomercato Udinese, tutti vogliono Zemura: arriva l’interesse da parte di quella big italiana. I bianconeri provano a fare muro stilando un grande prezzo

Novità importanti per quanto concerne il calciomercato Udinese (in uscita). Zemura è un giocatore abbastanza osservato da diverse squadre, ma su tutte si è avvicinata una big italiana per provare a comprarlo in quel di gennaio: ovvero la Roma.

Secondo quanto riportato da Mondoudinese.it, i bianconeri sono intenzionati a fare muro per Zemura: alzando il prezzo a 10 milioni di euro.