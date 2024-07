Calciomercato Venezia, Stankovic sarà il nuovo portiere. Le CIFRE di calciomercato con l’Inter

Calciomercato Venezia, Filip Stankovic è pronto a raggiungere la compagine veneta. Le cifre del trasferimento

Filip Stankovic sarà un nuovo calciatore del Venezia. La Gazzetta dello Sport fornisce ulteriori dettagli. Ecco la formula scelta per il passaggio dall’Inter alla laguna in questa sessione di calciomercato.

STANKOVIC – «Così Stankovic tornerebbe a riformare in laguna la coppia con Oristanio, suo compagno e amico del cuore all’Inter e poi al Volendam per un biennio. Stankovic è reduce da una stagione in crescendo come portiere della Sampdoria in Serie B, Inter e Venezia stanno definendo la formula del trasferimento in laguna in prestito come accaduto per Oristanio»