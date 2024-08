Calciomercato Verona, piace il polacco Bozenik: l’attaccante arriverà SOLO in caso di una CESSIONE. La SITUAZIONE

Il Verona sta cercando di organizzare il calciomercato in base al budget a disposizione. L’ultimo nome è quello di Bozenik

Il calciomercato Verona punta Robert Bozenik, attaccante polacco del Boavista, ma la richiesta del club portoghese è ben oltre le possibilità dei gialloblu, secondo quanto riportato da tuttohellasverona.it.

I soldi per l’assalto sarebbero potuti arrivare da Cruz, ma il suo recente infortunio ha complicato i piani. Detto ciò, rimangono come papabili cessioni Coppola o Tchatchoua anche se Paolo Zanetti non sarebbe entusiasta all’idea di perdere queste due pedine.