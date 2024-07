Calciomercato Verona, Lazovic RINNOVERA’ con la squadra gialloblu? Ecco l’ESITO della trattativa

Calciomercato Verona, FILTRA OTTIMISMO per quanto concerne il rinnovo di Lazovic dopo settimane di trattative

Prima di pensare al calciomercato in entrata, il Verona deve pensare a preservare quelli che sono i punti fissi della rosa e casomai rinforzarla per arrivare alla salvezza in vista della stagione 2024/2025.

Si sta parlando del rinnovo di contratto dell’esterno Lazovic che sembrava tentennare sul rinnovo di contratto dei gialloblu. Rinnovo poi arrivato (per un’altra stagione dei gialloblu). A breve l’ufficialità.