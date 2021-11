Calendario Serie A 2021/22: date, giornate, risultati, classifica

[tps_header]

Il programma del nuovo campionato: date, sorteggio e criteri della compilazione delle 38 giornate. Calendario Serie A 2021/22

Appena terminato Euro 2020, con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, parte la nuova stagione calcistica italiana con il sorteggio del calendario. Calendario Serie A 2021/22: la compilazione delle 38 giornate si è svolta mercoledì 14 luglio 2022 alle ore 18.30.

Le squadre

Alla Serie A 2021/22 partecipano 20 squadre: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Verona, Genoa, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Torino più le tre neopromosse dalla Serie B, Empoli, Salernitana e Venezia.

Le date

La Serie A 2021/22 prenderà il via nel fine settimana fra sabato 21 e domenica 22 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022.

INIZIO SERIE A 2021/22

Sabato 21 agosto 2022

TURNI INFRASETTIMANALI SERIE A 2021/22

Dopo una stagione record per turni infrasettimanali come quella 2020/21, saranno ‘soltanto’ 5 le giornate infrasettimanali della Serie A 2021/22, di cui 4 nel girone di andata e soltanto una nel girone di ritorno.

22 settembre 2021

27 ottobre 2021

1 dicembre 2021

22 dicembre 2021

6 gennaio 2022

SOSTE SERIE A 2021/22

Il campionato si fermerà in tutto sei volte, di cui 5 per le pause delle Nazionali e una per le festività natalizie.

5 settembre 2021

10 ottobre 2021

14 novembre 2021

dal 23 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (sosta natalizia)

30 gennaio 2022 (pausa causata dalle convocazioni delle nazionali sudamericane)

27 marzo 2022

FINE SERIE A 2021/22

22 maggio 2022

Sorteggio Calendario Serie A 2021/22

Prima che venisse effettuato il sorteggio del campionato, sono stati preliminarmente fissati diversi criteri preliminari per la composizione delle 38 giornate:

Per la prima volta nella storia della serie A verrà a mancare la simmetria tra i due gironi , che saranno diversi, con quello di ritorno che seguirà un ordine di incontri diverso rispetto all’andata;

, che saranno diversi, con quello di ritorno che seguirà un ordine di incontri diverso rispetto all’andata; Ciascuna singola partita non avrà il proprio ritorno prima che le due squadre disputino altre 8 gare;

Non possono esserci più di due incontri in casa o in trasferta consecutivi per ciascun girone;

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: CESENA-SPEZIA*; EMPOLI-FIORENTINA; GENOA-SAMPDORIA; INTER-MILAN; JUVENTUS-TORINO; LAZIO-ROMA; NAPOLI-SALERNITANA; SPAL-VENEZIA*;

In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta , Inter , Juventus , Lazio , Milan , Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

(5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra , , , , , e non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano; Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti;

non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti; Salvo quanto indicato al punto sopra, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021;

Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021; Nell’ ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021; Le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti all’ Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League (ovvero nella 4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornata di andata e nella 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornata di ritorno).

(Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti all’ (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla (Roma) nelle giornate successive ad un turno di Europa League/Conference League (ovvero nella 4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornata di andata e nella 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornata di ritorno). Empoli e Fiorentina e Napoli e Salernitana si alterneranno per migliore gestione dell’ordine pubblico;

Inter e Milan disputeranno entrambe fuoricasa la 7ª giornata di andata per concomitanza con le semifinali di Nations League;

La Juventus disputerà fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza con le semifinali di Nations League e fuori casa la 19ª di ritorno per la Champions League Femminile.

*Nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea. Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche al momento non sono prevedibili.

I big match

3ª Giornata – Milan-Lazio e Napoli-Juventus

4ª Giornata – Juventus-Milan

6ª Giornata – Inter-Atalanta e Lazio-Roma

7ª Giornata – Atalanta-Milan e Torino-Juventus

8ª Giornata – Juventus-Roma e Lazio-Inter

9ª Giornata – Inter-Juventus e Roma-Napoli

11ª Giornata – Atalanta-Lazio e Roma-Milan

12ª Giornata – Milan-Inter

13ª Giornata – Inter-Napoli e Lazio-Juventus

14ª Giornata – Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio

16ª Giornata – Roma-Inter e Napoli-Atalanta

17ª Giornata – Genoa-Sampdoria

18ª Giornata – Atalanta-Roma e Milan-Napoli

20ª Giornata – Juventus-Npaoli e Milan-Roma

21ª Giornata – Inter-Lazio e Roma-Juventus

22ª Giornata – Atalanta-Inter

23ª Giornata – Lazio-Atalanta e Milan-Juventus

24ª Giornata – Inter-Milan

25ª Giornata – Atalanta-Juventus e Napoli-Inter

26ª Giornata – Juventus-Torino

27ª Giornata – Lazio-Napoli

28ª Giornata – Napoli-Milan e Roma-Atalanta

29ª Giornata – Roma-Lazio

31ª Giornata – Juventus-Inter e Atalanta-Napoli

33ª Giornata – Napoli-Roma

34ª Giornata – Inter-Roma e Lazio-Milan

35ª Giornata – Sampdoria-Genoa

37ª Giornata – Juventus-Lazio e Milan-Atalanta

Calendario Serie A 2021/22: il programma della stagione

Il sorteggio del calendario di Serie A 2021/22 si è svolto in via telematica mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 18.30. È disponibile in formato digitale al seguente link: CALENDARIO SERIE A 2021/22.PDF

GIRONE DI ANDATA SERIE A 2021/22