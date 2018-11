Callejon onesto: «Ci davano per morti ma siamo vivi»

José Maria Callejon, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro il PSG. Ecco le sue parole

Il Napoli ha pareggiato contro il PSG al San Paolo. José Maria Callejon, attaccante azzurro, si è procurato il rigore dell’1-1. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Loro hanno fatto molto bene nel primo tempo, noi nel secondo tempo abbiamo aumentato il nostro pressing e credo che il pari sia giusto. Oggi bisognava non perdere ma a volte in campo le sensazioni sono diverse. Credo che questo pari sia stato giusto e siamo ancora dentro. Bisognava pareggiare perché era importante per noi. Lorenzo mi ha dato la palla d’esterno, Thiago Silva ha sbagliato il controllo e io ci ho creduto».

Prosegue José Maria Callejon: «Passaggio del turno? E’ tutto aperto. Dobbiamo dare tutto contro la Stella Rossa perché ci sono 3 punti importantissimi per noi e dopo dovremo attendere. Pensavo di arrivare in questa situazione, ci davano morti prima del girone ma siamo ancora vivi, bisogna crederci fino alla fine».