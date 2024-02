Calvarese, Juve-Udinese: «Okoye-Milik? Il Var è lo stesso di Firenze»

Calvarese, ex arbitro di Serie A, dal suo profilo Instagram ha commentato l’episodio da moviola di Juve Udinese

CALVARESE – «Okoye, portiere dell’Udinese, colpisce prima il pallone e poi la tempia di Milik. In questi casi chi arriva prima vince: per questo motivo non è calcio di rigore. E questo caso è molto simile a quello di Sommer e Nzola, sul quale il VAR aveva richiamato l’arbitro al monitor ed era stato assegnato il penalty. Continuo a sostenere che in Fiorentina-Inter il VAR non dovesse intervenire (e forse ero l’unico a sostenerlo…). Io credo, tuttavia, che la cosa più importante che ci possa essere per la credibilità della classe arbitrale sia l’uniformità di giudizio: episodi simili, decisioni uguali. Piccola curiosità: il VAR oggi è lo stesso di Firenze, Valerio Marini…».