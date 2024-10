Camolese: «FAVORITA SCUDETTO? un mese fa avrei detto LORO…»

Le parole di Giancarlo Camolese sulla corsa Scudetto: «Il Napoli ha il vantaggio di non avere le Coppe; Lazio, c’è molta qualità»

Giancarlo Camolese ha parlato a Radio Laziale: di seguito le sue parole sui possibili obiettivi stagionali della Lazio e sulla corsa Scudetto.

SQUADRA – «Ho l’impressione che sia una squadra che ha qualità, l’ho visto anche dai cambi perché sono entrati giocatori forti. È importante soprattutto quando hai più competizioni. Poi solo andare avanti con la stagione ci dirà di più, ma a me ha fatto una buona impressione».

OBIETTIVO – «È difficile da dire adesso, ma a me sembra che abbia possibilità. Davanti ci sono giocatori che il gol lo trovano, la difesa è solida e ci sono cambi l’allenatore può gestire nelle varie competizioni. Rispetto a Atalanta, Roma e Fiorentina? È una bella lotta. Dipendi molto dal rendimento di alcuni giocatori, un Castellanos in doppia cifra vorrebbe dire tanto. Dia mi piace molto e secondo me di gol ne farà. Tutte le squadre sono legate a giocatori importanti. Tutti sono legati ai loro attaccanti che se fanno grandi stagioni è più facile arrivare all’obiettivo».

CORSA SCUDETTO – «Un mese fa avrei detto che l’Inter aveva qualcosa in più, ora vedendo il Napoli e come si è ripreso il Milan la vedo molto più aperta. Il Napoli non ha le coppe ed è un vantaggio non trascurabile. È un po’ presto per dare giudizi che abbiano un senso, la classifica è molto corta. Il Milan sembrava sull’orlo della contestazione totale ed è lì in testa. L’impressione è che al momento possa diventare un campionato più equilibrato».