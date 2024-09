Candreva Genoa, BRUSCA FRENATA per l’arrivo dell’esterno. Le MOTIVAZIONI della società

Candreva Genoa, BRUSCA FRENATA per l’arrivo dell’esterno ex Salernitana. Ecco le MOTIVAZIONI legate all’affare di mercato

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Antonio Candreva alla corte del Genoa, ma quando tutto era in procinto di diventare realtà all’insegna della fumata bianca, l’affare è praticamente saltato.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa Genoa ci sarebbero diverse visioni (assai contrastanti) su quello che potrebbe dare l’ex Inter alla corte rossoblu: soprattutto per quanto concerne l’età del giocatore. Fumata nera in arrivo.