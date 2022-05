Cannavaro vicino alla sua prima panchina europea: ecco dove può allenare l’ex difensore della Nazionale

Fabio Cannavaro è vicino a cominciare la sua esperienza da allenatore in Europa dopo le varie avventure tra Cina e Arabia.

In questi giorni, infatti, secondo quanto riportato da As, Cannavaro si trova a Barcellona per incontrare la società dell’Espanyol, al momento senza allenatore. Sedendosi su quella panchina, l’ex capitano azzurro coronerebbe il sogno di allenare in Europa, in attesa di poter migliorare la mira e un giorno tornare in Italia.