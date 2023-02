Caos stipendi Juventus (Repubblica), Dybala rischia un mese di squalifica: ecco perché

Paulo Dybala, attaccante della Roma, rischia un mese di squalifica a causa del caos stipendi che sta coinvolgendo la Juventus

Paulo Dybala, attaccante della Roma, rischia un mese di squalifica a causa del caos stipendi che sta coinvolgendo la Juventus. Come riportato da Repubblica, il giocatore ieri è stato interrogato dalle Fiamme Gialle per un’ora e mezza nella Capitale: «Il cuore delle domande rivolte al fuoriclasse della Roma, ieri accompagnato dai legali del club, riguardava il periodo alla Juve e più nello specifico ruotava intorno a 3 milioni di euro: una cifra che gli inquirenti vogliono capire se sia stata o meno pagata dai bianconeri al fantasista argentino e a quale titolo.

Tutto nascerebbe da una richiesta di risarcimento avanzata dall’avvocato del ragazzo alla Juve a maggio, dopo la fine delle trattative per il rinnovo: Dybala sarebbe stato illuso di ottenerlo e chiedeva un indennizzo, alla fine dello scambio sarebbe arrivata – siamo a settembre 2022, quando Paulo era già a Roma da 2 mesi – una proposta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da 3 milioni, che la Juventus ha inserito nel nuovo bilancio come fondo rischi.

Una cifra che per la sua stessa entità avrebbe insospettito i pm. Perché molto vicina ai 3,783 milioni che i bianconeri e Dybala si erano accordati a spalmare nel 2021 sulla stagione successiva. Era parte della famosa manovra stipendi bis, ossia l’operazione con cui il club si è accordato con i giocatori per posticipare alcuni stipendi del campionato 2020/21 su quello successivo. Accordi raggiunti su carte private e non tutte trascritte su moduli federali: le famose ‘side letter’».