Capello: «Ho visto un Milan diverso. Tonali ha grande personalità»

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del momento dei rossoneri:

«Sono andato a vedere la partita contro il Monza, ho ammirato un gruppo che ormai ha memorizzato tutto quello che gli chiede Pioli. Contro lo Shamrock bisognerà approcciare la partita con la massima serietà, senza sottovalutare gli irlandesi».

IBRAHIMOVIC – «Lo feci prendere alla Juve dall’Ajax, l’ho seguito con affetto in tutta la sua carriera. Sono contento di vedere che abbia raggiunto quei vertici internazionali per il suo talento e la sua disponibilità. Alla soglia dei 39 gioca in modo diverso: punta meno sul fisico, si affida alle sue qualità».

TONALI – «Lui sì che è un grande acquisto per il Milan, ha tutto: piedi, muscoli e grande personalità. Come visione di gioco può ricordare Albertini, ma Tonali è più forte fisicamente».