Capello ESALTA il Napoli: «Con Conte è cambiato TUTTO, è COME ai tempi di Spalletti»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sull’impatto di Antonio Conte al Napoli. Tutti i dettagli

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle scelte dell’impatto di Antonio Conte al Napoli.

ITALIA SENZA BOMBER – «Mi sembra che sia tornata la fiducia, come ai tempi di Spalletti, una cosa fondamentale se si vuole avere ambizioni. E anche i tifosi adesso mi sembrano euforici, hanno ritrovato il feeling con il gruppo dopo un’annata deludente. La scelta di prendere Conte come allenatore è stato un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione. Il lavoro del tecnico si è già visto in queste prime 4 giornate. Perché dopo un avvio disastroso, la squadra ha avuto la forza di reagire e rialzarsi, segno che Conte ha il polso della situazione e ha ridato al gruppo leggerezza e voglia di lottare. Non era per nulla facile recuperare così velocemente».