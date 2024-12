Fabio Capello: «Milan, le parole di Fonseca pongono delle domande. La realtà è una: sono tutti in discussione. Un Theo Hernandez così giù forse ha problemi extra campo...»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul momento del Milan dopo le accuse di Paulo Fonseca alla squadra. I dettagli

Le parole di Paulo Fonseca al termine di Milan-Stella Rossa hanno fatto ancora più rumore del merito del risultato, un 2-1 ottenuto in extremis. Su La Gazzetta dello Sport le commenta Fabio Capello, che al Milan ha vinto tanto ma ha anche attraversato momenti difficili e sa cosa ci voglia in questi casi.

L’INTERROGATIVO PRINCIPALE – «Sono i giocatori che non seguono Fonseca, giocando solo le partite che ritengono importanti come la trasferta del Bernabeu contro il Real Madrid, o ci sono delle situazioni tattiche non condivise? Nel primo caso dovrebbe intervenire la società e far sentire il proprio appoggio all’allenatore portoghese. Nel secondo, servirebbe una mediazione da parte di un leader della squadra, e che anche in quel caso si schieri dalla parte del tecnico trascinando il resto dello spogliatoio dalla loro parte. Il mio dubbio è questo. La mia certezza è che siano tutti in discussione».

É SUCCESSO ANCHE A LUI – «Sì. Specialmente quando sono tornato al Milan nella stagione 97-98: la squadra non era stata costruita da me e soprattutto non vedevo lo spirito giusto».

THEO HERNANDEZ – «Al Milan succedono cose mai viste. Può essere che l’esterno sinistro francese abbia problemi extra-calcio, è in un momento così. Se invece fosse un capriccio sarebbe diverso. Ma la certezza è che non è lo stesso Theo dello scorso anno».

COME SI SUPERA LA SFURIATA – «Correndo e aiutandosi tutti a vicenda. Tutti sono in discussione, e la partita contro i rossoblù varrà come test per tutti».