Capello: «Milan prima rivale dell’Inter. Juve? La maglia pesa»

Le parole di Fabio Capello a Sportweek (l’intervista integrale uscirà domani). L’ex allenatore ha presentato la supersfida tra Milan e Juve.

MILAN JUVE – «Sarà difficile per entrambe, la Juve è in ripresa e al Milan mancano giocatori importanti. Ma i rossoneri hanno un gioco frizzante, accelerano, specialmente sulla sinistra con Theo e Leao, in maniera elegante, direi quasi delicata. Restano i primi rivali dell’Inter nella corsa verso lo scudetto. La Juve? Dopo tanti anni di vittorie, vedersi in queste condizioni non è facile da sopportare. La maglia pesa».