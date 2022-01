Capello: «Vlahovic sarà determinante per la Juve. Champions? Il Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Le parole dell’ex allenatore della Juventus sul mercato in Serie A:

MERCATO INVERNALE – «Una sessione importante. La Juventus ha dovuto anticipare i tempi e Vlahovic o Haaland erano i nomi sui quali puntare. Grande affare il serbo. Si sono mosse anche Inter, Roma, Fiorentina e Torino è stata una bella giostra. Mi sembra un buon segnale».

VLAHOVIC – «E’ l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso lotterà per il titolo, l’Inter ha un bel vantaggio, ma sicuramente per la Champions dirà la sua».

INTER – «Gosens investimento per il presente e per il futuro, grande colpo dei nerazzurri».

MILAN – «Deve stare attento al bilancio e si vede. Andava realizzato qualcosa di più ma è chiaro che non si poteva andare ad intaccare il passivo che è già troppo alto».

LOTTA CHAMPIONS – «L’Atalanta ha perso qualcosa in termini di aggressività, ma nelle ultime gare in emergenza ha mostrato enorme sacrificio. Il Milan non è quello della prima parte».

ROMA – «E’ sempre più portoghese e inglese, un bel mix. Oliveira è un ottimo giocatore».

LAZIO – «Ha intrapreso una strada nuova con Sarri. Sarà una stagione di transizione per importare il futuro».

TORINO – «Juric ha trasformato la squadra. Si vede la mano dell’allenatore».

GENOA – «Mi incuriosisce Blessin. Mi ha colpito l’applicazione nella prima partita: riconquista del pallone e ripartenza».