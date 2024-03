Capozucca consiglia la Juve: «Thiago Motta è pronto per una big»

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, sul possibile futuro di Thiago Motta alla Juventus

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Tuttosport del possibile futuro di Thiago Motta alla Juventus.

ALLEGRI – «Quando dicono che la Juve deve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune: quest’anno l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani. Non vedo fuoriclasse in questa rosa».

THIAGO MOTTA – «Un predestinato, ha fatto la prima esperienza da professionista con me al Genoa nel 2019. Era scritto diventasse un grande allenatore, mai avuto dubbi. E ancora più convinto era Preziosi, fece di tutto per prenderlo dal PSG. Esonero dopo poco? Vero, ma a malincuore. Purtroppo l’Italia è il posto al mondo in cui contano di più i risultati. Leader nato, può allenare qualsiasi grande squadra senza problemi. Difetto? Nel privato è allegro ma ha sempre la faccia imbronciata, qualche sorriso in più non guasterebbe».