Caputo: «In estate ero molto vicino a quella squadra. Vi svelo un retroscena su Antonio Conte» - Calcio News 24

Le parole di Caputo, ex attaccante di Serie A, tra le sue esperienze con Sampdoria ed Empoli: nel mezzo anche un retroscena di calciomercato estivo

In un’intervista rilasciata a Calciomercato.com, l‘ex attaccante di Serie A Ciccio Caputo ha rilasciato qualche dichiarazione tra il suo passato, Antonio Conte e qualche retroscena di calciomercato.

PAROLE– «Conte? E’ così, l’ho vissuto sulla mia pelle. Ho visto ex compagni stremati a terra a vomitare perché non reggevano quei ritmi. Ma se riesci a resistere alla fatica, i risultati arrivano e in campo corri il doppio degli altri; ti senti più forte. In passato sono stato vicino a qualche club, ma non si è mai concretizzato nulla. Quando ero al Sassuolo ci sono stati dei contatti con la Roma e dopo qualche anno anche con la Lazio»