Caputo RIVELA: «Ecco perché ho LASCIATO l'Empoli. Il MIO OBIETTIVO adesso è...»

A Borderline24.com, Ciccio Caputo, ex bomber dell’Empoli, ha parlato di quello che è stato il suo addio.

«È stata una mia scelta che avevo maturato da tempo. Il matrimonio con l’Empoli non poteva più proseguire e, in accordo con il club toscano, si è giunti alla risoluzione del contratto. Ho grande rispetto per la società dell’Altamura anche perché conosco il presidente oltre ai dirigenti: il direttore sportivo Andrea Grammatica è un mio grandissimo amico. C’è stato un contatto diretto col mister ma, al momento, non è una strada percorribile.Ho fatto tutto il ritiro con l’Empoli e mi sono allenato benissimo: sul piano fisico sto meglio ora che qualche anno fa. Ho avuto tante richieste, tra queste quella del Frosinone di Guido Angelozzi che mi conosce bene. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare sia lui che Piero Doronzo perchè hanno provato in tutti modi a portarmi nella città laziale. Purtroppo ho dovuto rinunciare per motivi familiari: con la mia famiglia vivo ad Empoli e giocare a Frosinone avrebbe costituito un problema vista la distanza. Ma sono stato contattato anche dal Sassuolo, dall’Arezzo, dal Catania e dalla Virtus Entella. Tutti hanno aperto le porte delle loro società al sottoscritto e sono stati anche molto disponibili e comprensivi. In questo momento faccio fatica a rispondere perché mi sono preso del tempo per riflettere insieme alla mia famiglia. Dopo quello che è accaduto a mia figlia lo scorso anno, preferisco mettere la mia famiglia davanti a tutto. Ma la mia voglia di continuare a giocare è rimasta intatta: cerco una società che creda fortemente in me, a prescindere dalla categoria».