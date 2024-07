Carboni Marsiglia, DE ZERBI lo ha CHIAMATO: ecco cosa si sono detti – le ULTIME

Carboni al Marsiglia, Roberto De Zerbi lo ha già contattato telefonicamente per discutere come lo farà giocare: le ultime

Come riportato dall’Equipe, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, avrebbe contattato telefonicamente Valentin Carboni, attaccante in uscita dall’Inter, per spiegargli dove intende collocarlo tatticamente, ovvero dietro la punta centrale.

L’intesa è vicinissima: con ogni probabilità l’ex Monza prolungherà fino al 2029 per poi trasferirsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro.