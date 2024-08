Carboni Marsiglia: domani lo sbarco in Francia, i dettagli

Domani sarà lo giornata dello sbarco a Marsiglia per Valentin Carboni: è atteso nel pomeriggio per le visite mediche e la firma

Valentin Carboni sarà dell’Olympique Marsiglia: la trattativa con l’Inter era già chiusa da tempo, ma si attendeva il rientro del calciatore dalle vacanze post Copa America per la fumata bianca e tutto l’iter burocratico. Domani è il grande giorno nel quale l’attaccante classe 2005 è atteso in Francia.

A rivelarlo è Footmercato che annuncia come il calciatore è atteso in Provenza intorno alle 15 con un volo privato che partirà da Milano. Affare chiuso per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro circa, con i nerazzurri che, non avendo l’intenzione di perdere il controllo sul cartellino del giocatore, hanno inserito l’opzione di controriscatto, fissato a 40 circa. Carboni svolgerà poi le visite mediche col suo nuovo club e apporrà la firma sul contratto.