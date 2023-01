Cardone: «Milan, una grande sa uscire dalle crisi»

Giuseppe Cardone, ex difensore del Milan anni ’90, ha commentato l’attuale situazione della squadra di Pioli

Al canale Twitch del Milan, Giuseppe Cardone, difensore rossonero degli anni ’90, ha provato ad analizzare l’attuale crisi della squadra dopo la sconfitta in Supercoppa e il 4-0 patito con la Lazio.

LE PAROLE – «L’esperienza mi ha insegnato che questi momenti non sono mai figli d una cosa sola. Si sommano una serie di fattori. Non neghiamolo: il Milan non sta attraversando un bel periodo e le cause sono tante. Innanzitutto c’è l’aspetto mentale. L’anno scorso ha fatto la differenza in positivo, adesso è il contrario. Poi conta molto il fatto che un po’ di giocatori contemporaneamente non stiano attraversando un periodo di forma. Le squadre avversarie ti hanno iniziato a conoscere. Però, questa può essere una grande prova di maturità per tutti: squadra, allenatore e società. Del resto, le grandi squadre sono quelle che emergono dalle crisi. Anche l’anno scorso in fondo il Milan è uscito fuori da una situazione negativa. Può darsi che il mio giudizio sia condizionato dal mio essere milanista, ma io cerco sempre di essere positivo e propositivo».