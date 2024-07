Osimhen Napoli, Carnevale: «DEVE accelerare la sua PARTENZA. LUKAKU ha una COSA in più di lui. Per lo scudetto INTER favorita, ma la JUVE c’è sempre…»

Le parole di Carnevale su quello che sarà il futuro di Osimhen al Napoli vista la presenza in panchina di Antonio Conte

Andrea Carnevale è stato grande protagonista dei primi due scudetti del Napoli. Su La Gazzetta dello Sport propone le sue riflessioni sulla squadra di Antonio Conte e le sue prospettive.

ENTUSIASMO – «Mi sembra di rivedere l’armonia e la consapevolezza che c’era due anni fa con Spalletti. C’è un entusiasmo tangibile: sono stato a Ischia di recente e non si parlava di altro. Conte è il miglior biglietto da visita per chi vuole tornare velocemente in alto».

CONTE PUNTA SU ANGUISSA E LOBOTKA – «E ha ragione. Sono due giocatori fantastici nelle due fasi, che si integrano bene l’un l’altro. Potenza, palleggio, visione di gioco, presidio delle linee di passaggio. C’è da lavorare, certo, ma con loro due al centro la base è ottima».

OSIMHEN – «Victor è un attaccante straordinario, ma ormai è chiaro da tempo il desiderio di cambiare aria. Anche per far lavorare tutti al meglio, è giusto accelerare la sua partenza. Diciamo che il suo silenzio degli ultimi mesi non ha dato modo di pensare diversamente».

LUKAKU SOSTITUTO IDEALE – «Victor è cinque anni più giovane. Però, al livello di garanzia offensiva, non vedo grande differenza. Romelu ha i numeri per far dimenticare Osimhen. Lukaku è Lukaku, se sta bene due o tre anni a grandi livelli li può ancora fare. Non è più giovanissimo ma parliamo di un top player. Osi è devastante in profondità, in campo aperto è una gazzella, diventa imprendibile. Però Lukaku è più uomo squadra, e con Conte può tornare a grandi livelli».

INTER FAVORITA – «L’Inter è più avanti di tutti, oggi è di un’altra categoria. La Juve ha preso Motta, un ottimo allenatore che è stato un campione di livello internazionale. Ma la Juve è ancora in costruzione, dovesse centrare gli obiettivi di mercato che leggo, sarà anche lei da titolo. La Juve tornerà, è una istituzione in Italia»

PROBLEMI CONTE-DE LAURENTIIS – «Antonio ha la personalità per essere leader sempre. Lui è un fattore, è autorevole, i giocatori lo rispettano e lo seguiranno fino alla fine. E De Laurentiis va solo applaudito: ha fatto benissimo a puntare su di lui».